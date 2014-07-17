Порошенко закликав Японію долучитися до відбудови Донбасу

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Глава держави на зустрічі подякував Японії за чітку позицію підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

«Ми дуже цінуємо позицію Японії у «Великій сімці», підтримку курсу України у Раді Безпеки та Генеральній Асамблеї ООН», – зазначив він.

Читайте такожНімеччина виділить 2,5 млн євро українським містам, які постраждали від бойових дійПорошенко також подякував Японії за потужну фінансову підтримку України – надання більше 1,5 млрд. доларів фінансової допомоги на економічні реформи.

Крім того, Порошенко закликав Японію долучитися до низки країн, які допомагають відновленню інфраструктури, що була зруйнована внаслідок дій терористів на Сході країни.

Читайте такожЗбитки інфраструктури Донбасу від бойових дій досягли 1 млрд гривеньФуміо Кісіда, у свою чергу, повідомив, що Японія розглядає надання допомоги Україні у трьох напрямках – економічний розвиток, зміцнення демократії та національний діалог. Він проінформував про те, що у серпні за дорученням прем’єр-міністра Сіндзо Абе Україну відвідає урядова делегація високого рівня з питань економіки, а також представницька делегація підприємців.

Міністр також повідомив про готовність своєї країни надати 260 тисяч доларів на потреби переселенців, які були змушені залишити домівки внаслідок дій бойовиків.