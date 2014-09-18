За добу в зоні АТО загинув співробітник ДСНС
13:23, 18 вересня 2014Політика
0 0
За минулу добу в зоні АТО загинув один співробітник Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), троє військовослужбовців отримали поранення.
REUTERS
Про це повідомив представник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожНа Донеччині бойовики з установок "Град" три години обстрілювали селище, загинули понад 10 мирних жителів
Як повідомив УНІАН, за вчорашню добу втрат серед військовослужбовців сил АТО не було.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter