За добу в зоні АТО загинув співробітник ДСНС

За минулу добу в зоні АТО загинув один співробітник Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), троє військовослужбовців отримали поранення.

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