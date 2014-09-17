За добу втрат серед сил АТО немає

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. "За останній час у нас немає втрат серед українських військових", - зазначив він.

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Нагадаємо, що за минулу добу в зоні АТО загинули 3 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення. Всього за час дії режимуприпинення вогню загинули 16 військовослужбовців, 98 - поранені.