На Донбасі розпочали роботу 4 ОВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера сьогодні під час круглого столу на тему: "Вибори в Україні в 2014 році: перспективи, виклики та уроки на майбутнє".

«Зокрема, у Донецькій області лише 5 із 21 ОВК, які збирались на засідання. І лише ОВК №№ 48,50,57 провели перші повноважні засідання, коли дві третини членів від складу комісії з’явились на засідання і склали присягу. Це означає, що комісія стала повноважною і може приймати рішення. У Луганській області, на жаль, з 11 ОВК лише одна - 113 виборчий округ, який знаходиться у місті Сватове, провела повноважне засідання. Ще три комісії збирались на засідання у цій області – №106 у місті Сєверодонецьк, №107 у Лисичанську і №112 Рубіжне. Однак вони не провели засідання у зв’язку з відсутністю кворуму», - сказав він.

Магера також нагадав, що загалом в Україні створено 213 ОВК.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 17 вересня ЦВК зареєструвала 351 кандидата у народні депутати на позачергових виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. З них: 146 - включені до виборчого списку партії "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)"; 205 - включені до виборчого списку Комуністичної партії України.

В одномандатних виборчих округах зареєстровано 263 кандидата у народні депутати, в тому числі висунутих шляхом самовисування – 244, партіями – 19.