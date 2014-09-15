Ще 58 кандидатів у депутати зареєструвались в одномандатних округах

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені на сьогоднішньому засіданні комісії.

Зокрема, сьогодні було зареєстровано 45 кандидатів-самовисуванців. Зокрема, в окрузі 197 (Черкаська область) комісія зареєструвала народного депутата Леоніда Даценка, у 172 окрузі (Харківська область) – народного депутата Володимира Мисика, в окрузі №47 (Донецька область) члена Партії регіонів Сергія Білогородського, в окрузі №64 (Житомирська область) – народного депутата Володимира Пєхова, в окрузі №70(Закарпаття) – народного депутата Михайла Ланьо.

Читайте такожЦВК готує до виборів 9 округів на Донеччині та 4 округи на ЛуганщиніТакож до виборів допущено міського голову міста Українка Павла Козирєва, який балотуватиметься в окрузі №94 (Київська область).

Таким чином на сьогоднішній день Центрвиборчком зареєстрував вже 351 кандидата у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Читайте такожЦВК зареєструвала на вибори 205 членів КПУЗокрема 146 кандидатів у депутати включено до списку партії «Громадянська позиція» ще 205 кандидатів включено до списку Компартії.

В одномандатних виборчих округах зареєстровано 167 кандидатів. При цьому 153 кандидати будуть балотуватися шляхом самовисування, 14 - від партій.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування наразі до Верховної Ради проходять 5 політичних сил, серед яких Блок Петра Порошенка 45,7% , Радикальна партія Олега Ляшка 13,7%, Громадянська позиція 8,1%, ВО «Батьківщина» 8,1% та «Народний фронт» 5,6%.