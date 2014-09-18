Бойовики підійшли впритул до Дебальцевого

Про це повідомив Речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"Бойовики здійснюють перегрупування навколо м.Дебальцеве Донецької області та облаштовують позиції на під'їздах до Фащівки і Центрального Луганської області та Кіровського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, на фланзі незавершеного коридору Ясинувата-Дебальцеве біля населеного пункту Кіровське також помічені сили противника.

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