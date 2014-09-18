За добу бойовики обстріляли сили АТО поблизу 14 населених пунктів

Впродовж останньої доби бойовики обстріляли сили АТО поблизу 14 населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрій Лисенко.

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"Протягом доби зафіксовано обстріли у Донецькій області – в районі населених пунктів Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Олександрівка, Новомихайлівка, Тоненьке, Малоорлівка, Орлово-Іванівка, Нижня Кринка, Центральний, Гранітне, Дебальцеве, Донецьке, Старогнатівка", - сказав Лисенко.