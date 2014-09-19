В окупованому Криму призначили голову так званої "Держради"

Як повідомляє прес-служба так званої «Держради» Криму, за результатами таємного голосування за Константинова віддали голоси 75 депутатів із 75, що входять до складу парламенту.

Інших кандидатур на посаду спікера не висувалося.

Як відомо, Константинова обирають спікером кримського парламенту утретє, починаючи з березня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація у березні 2014 року, ігноруючи всі міжнародні договори,анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

14 вересня в Криму відбулися незаконні так звані «вибори» до парламенту Криму, що назвав себе Держрадою Республіки Крим, і до місцевих рад. За даними кримського виборчкому, на дільниці пришли 53,61% від загального числа зареєстрованих виборців.

Таким чином, за результатами «виборів» обрано 75 депутатів. 70 мандатів одержала партія "Єдина Росія" і 5 мандатів - Ліберально-демократична партія Росії.

Читайте такожУ ЄС стурбовані залякуваннями кримськотатарського Меджлісу Після цього Європейський Союз заявив, що «продовжує засуджувати незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя Російською Федерацією, і не визнає її». У заяві наголошується, що «у зв'язку з повідомленнями про місцеві "вибори", які мали місце у Криму і Севастополі, ми підкреслюємо, що Євросоюз не визнає ані правової бази, ані легітимності таких виборів».