Офіс голови Луганської ОДА буде знаходитись в Сєвєродонецьку

Він поспілкувався з Сергієм Мельничуком, комбатом батальйону "Айдар", який разом з іншими військовими захищає місто від бойовиків, передає Lb.ua.

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Геннадій Москаль також побував у наметовому таборі, де реєструють біженців з Луганська.

Офіс голови ОДА буде у Сєвєродонецьку. В даний час Геннадій Москаль відвідує міста Луганській області, що знаходяться під контролем української влади.