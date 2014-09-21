Офіс голови Луганської ОДА буде знаходитись в Сєвєродонецьку

18:51, 21 вересня 2014
Політика
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Геннадій Москаль, який 18 вересня був призначений головою Луганської обласної державної адміністрації (ОДА), відвідав місто Щастя в зоні АТО.

Москаль перенесет свой офис в Северодонецк / фото УНИАН

Він поспілкувався з Сергієм Мельничуком, комбатом батальйону "Айдар", який разом з іншими військовими захищає місто від бойовиків, передає Lb.ua.

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Геннадій Москаль також побував у наметовому таборі, де реєструють біженців з Луганська.

Офіс голови ОДА буде у Сєвєродонецьку. В даний час Геннадій Москаль відвідує міста Луганській області, що знаходяться під контролем української влади.

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