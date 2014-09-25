Президент назвав вісім пріоритетних сфер для реформування

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Петра Порошенка, 100 днів тому команда українських фахівців приступила до розробки цього плану реформ. ”Я визначив у ньому вісім пріоритетних сфер”, - додав він.

Так, серед пріоритетів, президент назвав: антикорупційну реформу, оновлення влади та ”бюрократичного апарату”. Він наголосив на судовій реформі, реформі правоохоронних органів, децентралізації та реформі державного управління, податковій реформі, дерегуляції та розвитку підприємництва, реформі системи безпеки та оборони.

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”До цього я б додав ще дві спеціальні нагальні програми: енергонезалежність нашої держави та подальша популяризація України у світі”, - сказав Порошенко.

Він також додав, що головною реформою вважає судову. ”Не тому що я під враженням від сьогоднішньої ранкової зустрічі і візиту на З`їзд суддів, рівно як і рішення судді Печерського району про звільнення командира роти ”Беркуту”, що підозрюється у розстрілі учасників акції протесту на Інститутській”, - сказав Порошенко і висловив сподівання, що на з`їзді ”зроблять кроки у правильному напрямку”.

Порошенко відзначив, що суть реформ у тому, щоб замість поганих, нечесних, нерівних правил створити хороші, чесні і справедливі.

”Нові правила не запрацюють ніде і ніколи, якщо не постане неупереджена інстанція, яка безпристрасно наглядатиме за їхнім дотриманням”, - сказав президент.

Він також наголосив, що реформам має передувати радикальне оновлення чиновницького корпусу.