У Тернополі проводять курси партизанської війни

Як розповів кореспонденту УНІАН один з організаторів курсів Микола Більчук, заняття на громадських засадах проводять люди, які вже мають воєнний досвід.

«Спочатку в нас виникла проблема, оскільки виявилося, що всі ті, які б могли бути інструкторами, зараз воюють. Врешті ми зібрали людей з військовим досвідом, які передають його охочим», – розповів Більчук.

Навчання проводиться у вихідні впродовж 7-8 годин на території бази підготовки біатлоністів у приміському селі Підгородньому. На курси записалися уже 70 осіб.

Читайте також1 жовтня стартують Всеукраїнські військово-медичні навчання«На навчання ми беремо лише повнолітніх, також проводимо співбесіду, під час якої з’ясовуємо мотиви людей, які прийшли на навчання. Обов’язковим є пред’явлення документа. Якщо хтось відмовляється засвідчити свою особу, таким не приймаємо», – підкреслив Більчук.

На курсах вчать надавати медичну допомогу, стріляти, мінувати та розміновувати, основам стресостійкості.

«Загалом в першу чергу хочемо навчити тих, хто має намір їхати добровольцем на схід. Ну і загалом тернополян, які просто хочуть навчитися захисту. В раз потреби учасники наших курсів стануть основою партизанських загонів, якщо буде команда їх створювати», – зазначив Більчук.