У Ровеньках на Луганщині провели мітинг проти "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, в основному на мітинг перед будівлею мерії зібралися пенсіонери, але була і місцева молодь.

Вони виступили проти того, що так звана "ЛНР" тільки обіцяє, але не виплачує пенсії та зарплати.

Лунали протести і проти того, що вся гуманітарна допомога розкрадається і не доходить до людей, серед яких не мало старих самотніх людей, які помирають від голоду.

Читайте такожЛюдей, які вийшли на мітинг в окупованому "козаками" Антрациті, погрожують наступного разу розстріляти"В місті відсутня вода, не відомо чи буде опалення. Крім того, жителі проти заворушень, які влаштовують на вулицях п'яні озброєні представники «ЛНР», а також чеченці. У місті велика кількість військової техніки», - відзначали мітингувальники.

На завершення мітингу жителі організували збір підписів під зверненням до Кабінету міністрів України з проханням видати мешканцям міста зарплати і пенсії.