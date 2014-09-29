Порошенко: Компромісів з олігархами не буде
02:06, 29 вересня 2014Політика
1 0
Ніякого компромісу з олігархами чи фінансово-промисловими групами немає і бути не може.
Порошенко каже, що на нього неможливо тиснути / УНІАН
Про це в інтерв'ю на телеканалі 1+1 заявив президент України Петро Порошенко, пише Українська правда.
"Чинити тиск на мене через бізнес чи через родичів неможливо", - заявив він.
Читайте такожПорошенко хоче збільшити витрати на армію до 5% ВВП
При цьму Порошенко зазначив, що укладено угоду з інвестиційною компанією Rothschild & Cie, яка отримала повноваження з продажу його активів.
Разом з тим президент наголосив, що не допустить скуповування депутатів у новій Верховній Раді.
"Гроші по Верховній Раді на купівлю депутатів вже гуляти не будуть", - заявив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter