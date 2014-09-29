Порошенко: Компромісів з олігархами не буде

Про це в інтерв'ю на телеканалі 1+1 заявив президент України Петро Порошенко, пише Українська правда.

"Чинити тиск на мене через бізнес чи через родичів неможливо", - заявив він.

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При цьму Порошенко зазначив, що укладено угоду з інвестиційною компанією Rothschild & Cie, яка отримала повноваження з продажу його активів.

Разом з тим президент наголосив, що не допустить скуповування депутатів у новій Верховній Раді.

"Гроші по Верховній Раді на купівлю депутатів вже гуляти не будуть", - заявив він.