На Харківщині звалили ще один пам'ятник Леніну

Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це просто свято якесь! Харківська область показала сьогодні, що Харківщина це Україна! І так буде завжди!", - повідомив Геращенко у соціальній мережі.

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