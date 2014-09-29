На Харківщині звалили ще один пам'ятник Леніну

03:11, 29 вересня 2014
Політика
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В райцентрі Дергачі Харківської області також впав місцевий пам'ятник Леніну

Ленин / opgks.info

Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Це просто свято якесь! Харківська область показала сьогодні, що Харківщина це Україна! І так буде завжди!", - повідомив Геращенко у соціальній мережі.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю увечері у Харкові скинули найбільший в Україні пам'ятник Леніну.

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