Нардеп чекає з бюджету 337 мільйонів на технопарк, який існує лише на папері - ЗМІ

Про це йдеться у сюжеті програми «Наші гроші».

2012 року ДП «Державна інвестиційна компанія», що перебуває у сфері управління Держагентства з інвестицій та управління національними проектами ( колишній керівник – Владислав Каськів), перерахувало 50 млн грн. ТОВ «Біонік Девелопмент». Компанія входить до групи UDP народного депутата Василя Хмельницького, яка є інвестором інноваційного парку. Публічного оголошення про це зроблено не було.

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Як з’ясували журналісти, кошти позичені на пільгових умовах. Кредитна ставка становить лише 3,75% річних на 15 років. Згідно з договором, термін повернення тіла позики ще не настав. Наразі компанія «Біонік Девелопмент» сплачує тільки відсотки за користування кредитом.

Заставою є майнові права на частину будівель інноваційного парку BIONIC Hill, згідно з затвердженим проектом будівництва першої черги. Оскільки будівництво не розпочалося, предмету застави фізично не існує.

«Як додаткова гарантія виконання зобов’язань ТОВ «Біонік Девелопмент» щодо повернення позики та сплати відсотків, була надана порука компанії, з власним капіталом понад 50 млн грн. та необоротними активами вартістю понад 50 млн грн», – зазначили в прес-службі BIONIC Hill.

За два роки з 50 млн грн. позики інвестор проекту витратив тільки 20 млн. Гроші пішли на проектно-кошторисну документацію та підготовку першого етапу будівництва. Ще 30 млн. грн. перебувають на розрахунковому рахунку в банку «Хрещатик».

Наприкінці минулого року Василь Хмельницький зазначив в інтерв’ю Forbes, що йому належить 37% акцій цього банку. Згідно до оголошень на спеціалізованих сайтах, банк Хрещатик надає кредитує за ставкою від 15% до 32% річних. Це дозволяє заробляти на державних коштах у рази більше, ніж сплачувані відсотки державі.

«Більше 30 мільйонів гривень позики залишаються невикористаними через невиконання зобов’язань щодо підведення дороги та комунікацій до майданчику», – зазначили «Нашим грошам» в BIONIC Hill. Раніше Василь Хмельницький також заявляв, що не бачить сенсу «інвестувати в наукове містечко, до якого не підведені інженерні комунікаціїї та неможливо дістатися».

Відповідно до проекту, затвердженого розпорядженням №906 мера Києва Віталія Кличка, вартість будівництва дороги та підведення комунікацій до парку високих технологій становить 337 млн. грн. Цих грошей в бюджеті Києва немає, тому будівництво дороги не розпочатку, а проект Bionic Hill заморожено інвестором. Кличко сказав «Нашим грошам», що не володіє інформацією щодо виконання Києвом своїх зобов’язань щодо будівництва дороги, але виступає за підтримку приватних інвесторів.

Варто зазначити, що один під’їзд до ділянки, де проектувався BIONIC Hill, існує. Однак у серпні суд обмежив територію, на якій може вестися будівництво проекту. Компанія «Біонік Ленд», якій раніше належала вся ділянка площею 147 га, втратила частину землі. Саме сюди веде стара дорога. Ділянку було втрачено через сумнівну процедуру землевідводу.