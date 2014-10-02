У центрі Донецька знову стріляють

Про це повідомляється на сайті міськради Донецька.

«О 17.50 обстрілу зазнав центр міста - Ворошиловський і Київський райони. За попередніми даними, пошкоджено житловий багатоквартирний будинок №100 по вул. Університетській і адміністративна будівля по проспекту Миру, 10», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ районі аеропорту Донецька піднімаються клуби чорного диму (фото)Один із снарядів потрапив на територію тролейбусного депо №1, що розташоване на вулиці Щорса 98, і не розірвався. Інформація про потерпілих уточнюється.

У зв'язку з неспокійною ситуацією робота громадського комунального транспорту на сьогодні припинена.

Як повідомляв УНІАН, вчора в ході боїв в Донецьку загинули 9 мирних громадян і 30 отримали поранення.