Одесу відвідала голландська ділова місія

Очолив місію Надзвичайний та Повноважний посол Королівства Нідерланди в Україні пан Кейс Кломпенхаувер.

Посол та члени делегації зустрілися з керівниками області та міста й висловили сподівання на тісне співробітництво у різних галузях – від сільського господарства до енергозберігаючих технологій.

Зокрема, Посол припустив, що Україна могла би доправляти свої товари до Європи через порт Роттердам.

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Для одеських підприємців гості проведуть семінар «Відкрий для себе Нідерланди. Нові горизонти співробітництва».

Одесити, в свою чергу, були раді переконати гостей, що Одеса – надійний партнер і відкрита для розвитку ділових стосунків.

"Я радий, що у вас є можливість ознайомитися з Одесою, Одеською областю. Побачити, що це мирне, сонячне місто, яке любить всіх, що тут все спокійно. Зважаючи, що таке велике представництво бізнесу ви привезли з собою в Одесу, я дуже сподіваюся, що ми зможемо разом забезпечити найкомфортніші умови усім, хто захоче розвивати свій бузнес на території Одеси і області", - наголосив голова Одеської ОДА Ігор Палиця