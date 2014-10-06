ГПУ звинувачує суд у втечі екс-беркутівця Садовника

Про це в ефірі Подробностей заявив начальник головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

"Садовник втік з дому в той період часу - після 7-ї ранку, коли працівники міліції не мали жодних підстав для того, щоб його зупиняти, тому що суд надав йому таке право (перебувати поза межами дому з 7 до 23-ї години)", - зазначив він.

За словами Горбатюка, стосовно працівників міліції, які стежили за Садовником проводиться службовен розслідування.

Читайте такожЕкс-командир "Беркута", підозрюваний у розстрілі на Майдані, оголошений в розшук

Як повідомляв УНІАН, екс-командир "Беркута" Дмитро Садовник 1 жовтня не прийшов на засідання суду.

3 жовтня підозрюваний зник з місця постійного проживання, чим порушив умови обраного запобіжного заходу. Його оголошено у розшук.

4 жовтня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання Садовника.