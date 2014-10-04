Справа про розстріли на Майдані: суд постановив заарештувати екс-беркутівця Садовника

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

При цьому, уточнюється, що ГПУ подала клопотання щодо затримання оголошеного в розшук підозрюваного.

"Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, та надав дозвіл на затримання командира роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», який підозрюється у причетності до розстрілу учасників акцій протесту на вул. Інститутській в місті Києві. Розшук підозрюваного Генеральною прокуратурою доручено Службі безпеки України із залученням підрозділів МВС України", - йдеться в повідомленні.

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