Справа про розстріли на Майдані: суд постановив заарештувати екс-беркутівця Садовника
Печерський райсуд Києва надав дозвіл на затримання командира роти спеціального призначення ПМОП "Беркут" Дмитра Садовника.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.
При цьому, уточнюється, що ГПУ подала клопотання щодо затримання оголошеного в розшук підозрюваного.
"Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, та надав дозвіл на затримання командира роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», який підозрюється у причетності до розстрілу учасників акцій протесту на вул. Інститутській в місті Києві. Розшук підозрюваного Генеральною прокуратурою доручено Службі безпеки України із залученням підрозділів МВС України", - йдеться в повідомленні.
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