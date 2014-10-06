У ГПУ назвали "абсурдом" версію про викрадення екс-беркутівця Садовника

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам по завершенню засідання Апеляційного суду Києва у справі Садовника.

Донськой заявив, що версія адвоката про викрадення є абсурдною, оскільки працівники міліції знайшли вдома у Садовника браслет, який той мав носити, а самого підозрюваного вдома не виявилося.

Разом з тим він припускає, що на волі Садовнику може існувати загроза життю, оскільки той виконував завідомо злочинний наказ свого керівництва. Також Донськой додав, що в слідчому ізоляторі за існуючих обставин перебувати підозрюваному Садовнику було б безпечніше, ніж на волі.

Читайте такожГПУ звинувачує суд у втечі екс-беркутівця СадовникаКрім того, прокурор зазначив, що органи прокуратури на сьогодні з'ясовують, чому представники міліції не відреагували на втечу Садовника з-під домашнього арешту. Він пояснив, що в помешканні Садовника залишився електронний браслет, а стікера до нього в помешканні знайдено не було.

Виходячи з цього, в прокуратурі допускають, що міліція може бути причетною до втечі Садовника.

Як повідомляв УНІАН, раніше Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт Садовнику, який підозрюється у розстрілі 39 учасників акції протесту на вул. Інститутській в центрі Києва у лютому цього року.

Генеральна прокуратура підготувала на це рішення апеляційну скаргу, яку суд мав розглянути 25 вересня.

Однак за клопотаннями самого Садовника та його адвоката суд кілька разів переносив засідання.

Так, 1 жовтня суд втретє переніс розгляд питання обрання запобіжного заходу Садовнику у зв'язку із його неявкою. Адвокат Садовника заявив, що його підзахисний не може з'явитись до суду, оскільки “йому відібрало руку і ногу”.

3 жовтня Садовник вкотре не з'явився на засідання Апеляційного суду. Представник прокуратури поінформував колегію суддів про те, що Садовника не вдалося доставити до зали суду, оскільки за місцем його перебування ніхто не відчинив двері, хоча електронний браслет, який за рішення Печерського суду, підозрюваний має носити на собі, показував, що він має знаходитися у цьому помешканні.

Своєю чергою адвокат Садовника запропонував перенести судове засідання на понеділок, 6 жовтня, щоб він зміг встановити місце знаходження свого підзахисного.

Сьогодні, 6 жовтня, адвокат Садовника Сергій Вилков заявив, що його підзахисного викрали ще 3 жовтня, про що є заява до міліції з боку дружини Садовника.