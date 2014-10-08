Гелетей подав в суд на Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гелетей повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Звучить інформація про те, що українські Збройні сили, міністр оборони продає зброю, більше того, продає зброю терористам, а потім з цієї зброї терористи вбивають наших військовослужбовців. І це робиться політичної силою та її політичним лідером, фаховою жінкою, політиком з великим досвідом роботи Юлією Тимошенко публічно біля СБУ із своїми колегами-депутатами, і наголошується на тому, що саме міністр оборони, Міністерство оборони продає в умовах, коли йде війна, зброю, і з цієї зброї стріляють у бійців, які з двома пістолетами стоять проти тих танкових атак, які йдуть на українські Збройні сили», - зазначив він.

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При цьому Гелетей наголосив, що «Міністерство оборони не має жодних повноважень щодо продажу зброї».

Крім того, він зачитав висновок Генпрокуратури з приводу цього питання, в якому йдеться: «На даний момент в ході проведення досудового розслідування не встановлено фактів реалізації військового майна в період з липня 2014 року».

«Тому я подав до суду і хочу, щоб Юлія Володимирівна разом зі своїми однопартійцями вибачилася не переді мною, а перед кожним бійцем, особливо в зоні АТО. Щоб бійці побачили, що Міноборони ніякої зброї не продавало і танки з БТРами не відчужувало. Я хочу, щоб вона це спростувала і вибачилася», - заявив Гелетей.

Як повідомляв УНІАН, Тимошенко разом з народними депутатами від “Батьківщини” 26 вересня передали голові СБУ Валентину Наливайченку заяву про злочин на підставі фактів продажу зброї під час військових дій та фактів внутрішньої корупції в Міноборони.

“Злочин полягає в тому, що під час агресії, яку здійснює сьогодні Російська Федерація проти України, в той час, коли українській армії конче потрібна зброя, в той час, коли наші добровольці йдуть на танки, на достатньо потужну російську зброю… в цей час Міністерство оборони України продає українську зброю, причому на корупційній основі, з відкатами невідомо кому”, - заявила тоді Тимошенко.