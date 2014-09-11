Тимошенко в наступній Раді піде в опозицію - радник Порошенка

Таку думку в ефірі Еспресо.TV висловив радник глави держави, політтехнолог Олег Медведєв.

"Я думаю, що Тимошенко піде окремо. З моєї точки зору, її похід на вибори – це похід в опозицію", - зазначив експерт.

Разом з тим, говорячи про перспективи членів Партії регіонів, Медведєв наголосив, що у них політичного майбутнього немає, і до Верховної Ради вони не пройдуть.

"Я взагалі не вірю в їхнє політичне майбутнє. Їхня епоха завершилася, вони готували ситуацію на Донбасі не один десяток років. Я розраховую на те, що, скоріш за все, ПР не здолає навіть 5% бар'єр", - спрогнозував Медведєв.

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Водночас він не зміг підтвердити інформацію про те, що "Народний фронт" Арсенія Яценюка та Олександра Турчинова і "Блок Петра Порошенка" об'єднаються на виборах.

"Я не є учасником контактів і переговорів на цю тему. Я думаю, що буде знайдений технологічно оптимальний формат походу на вибори. Соціологія покаже, чи треба йти на вибори спільно", - наголосив політтехнолог.