Близько 150 чоловік загинуло в авіакатастрофі в Іркутську

За останніми даними, в авіакатастрофі в Іркутську аеробуса А-310 авіакомпанії "Сибір" загинуло близько 150 чоловік, повідомляє NEWSru. У лікарні доставлені, за різними даними, від 53 до 56 чоловік, що вижили в катастрофі, 29 з них перебувають у тяжкому стані. 11 чоловік змогли самостійно покинути палаючий літак. З останків літака вже витягнуто тіла 127 загиблих. Рятувальники продовжують вилучати тіла загиблих.

Авіакатастрофа відбулася у неділю о 07:44 за місцевим часом (3:44 за київським). Літак авіакомпанії "Сибір" виконував рейс Москва-Іркутськ. . Від удару кабіна деформувалася, стався вибух, усередині салону почалася пожежа.

За даними авіакомпанії "Сибір", аеробус А-310 виконував рейс 778 із столичного аеропорту "Домодєдово", на борту літака перебувало 200 чоловік - 192 пасажири і 8 членів екіпажу. За іншими даними, на борту літака передувало ще декількох чоловік, що не значилися в списках пасажирів.