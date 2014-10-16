Обама і лідери ЄС обговорили ситуацію на Донбасі

Президент США Барак Обама, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході спільної відеоконференції висловили надію на прогрес у політичному вирішенні конфлікту в Донбасі після зустрічі президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна в Мілані 17 жовтня, пише ZN.UA.

Як повідомили в прес-службі Єлисейського палацу, лідери також виступили в підтримку Мінського угоди, підписаної 5 вересня.

"Що стосується України, то глави держав і урядів підкреслили важливість повного та ефективного застосування Мінського протоколу від 5 вересня, зокрема, дотримання гарантій повного припинення вогню, відводу озброєнь, контролю за українсько-російським кордоном під наглядом ОБСЄ і подальшого звільнення полонених", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКеррі повідомив про існування секретних угод між Порошенком і Путіним

Нагадаємо, 5 вересня в Мінську було підписано угоду про тимчасове перемир'я у війні на сході України. 20 вересня в Мінську був підписаний меморандум, який передбачає припинення вогню, встановлення 30-кілометрової буферної зони, заборона на використання важких озброєнь.

Незважаючи на це, перемир'я порушується боеевиками, обстріли тривають у зоні АТО, що супроводжуються загибеллю українських військових.