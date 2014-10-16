Порошенко і Путін зустрінуться 17 жовтня - Ренці

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з Президентом Росії Володимиром Путіним в Мілані 17 жовтня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, передає Reuters Він зазначив, що зустріч відбудеться вранці в п'ятницю на полях саміту "Азія-Європа" (АСЕМ). Читайте такожПутін у Мілані хоче обговорити з Порошенком наслідки "каральної" операції Форум також відвідають канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, а також голови Євросоюзу Херман ван Ромпей та Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу.

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