Ярема: Черновецький гальмує кримінальні справи щодо зловживань землею

Начальник Головного управління МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА стверджує, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ гальмує розслідування кримінальних справ, пов’язаних із зловживаннями з землею. Про це В.ЯРЕМА заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника столичної міліції, відповідно до законодавства, державні органи мають сприяти міліції в розслідуванні кримінальних справ. Водночас, за словами В.ЯРЕМИ, столична міліція зверталася до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням надати відповідні рішення мерії стосовно розподілу земельних ділянок. Натомість Київський мер підготував розпорядження, що ці матеріали надаються тільки з його дозволу. “Але він практично такого дозволу не дає... За великим рахунком, він зобов’язаний – ст. 6 Закону України “Про міліцію”. В даному випадку він не сприяє, а не навпаки - тормозить (розслідування справ – УНІАН)”, - сказав В.ЯРЕМА.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2008 року Прокуратура Києва на основі матеріалів столичної міліції порушила кримінальну справу проти службовців Київської міської державної адміністрації за зловживання службовим становищем.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 25 січня Київською міською прокуратурою було припинено порушену ГУ МВС кримінальну справу за фактами шахрайства з боку посадових осіб КМДА у сфері розподілу та виділення земельних ділянок на території Києва „за недостатністю доказів”. Разом з тим прокуратура порушила власну кримінальну справу проти службовців КМДА - за зловживання службовим становищем. На основі цього всі матеріали в слідчого управління столичної міліції міською прокуратурою було вилучено, зазначили в ВЗГ ГУ МВС.

Як повідомлялося, факти шахрайства з боку посадових осіб КМДА у сфері розподілу земельних ділянок на території Києва, а також зібрані міліцією матеріали стали підставою для порушення кримінальної справи за статтею 190 ч.4 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою).

У ході вивчення матеріалів цієї кримінальної справи і проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що посадовими особами Київської міської держадміністрації в кінці минулого року було винесено на розгляд сесії проекти рішень щодо виділення земельних ділянок жителям міста Києва.

Вивченням вилучених із Управління земельних ресурсів КМДА кадастрових справ з’ясовано, що документи, які слугували підставою для виділення землі, є підробними. Особи, які рішенням Київради нібито отримали земельні ділянки, нічого про це не знають і з подібними заявами до Київського міського голови не зверталися.

Крім того, вони засвідчили, що їм встановленою слідством особою сплачено від 150 до 200 грн. за надання копій паспортів та ідентифікаційних кодів. На сфальсифікованих заявах стоять резолюції керівників КМДА. Слідство також встановило, що організатором проведення цієї акції є помічник депутата однієї з райрад м. Києва. Було опитано понад 20 осіб, більшість з яких - студенти навчальних закладів міста Києва. Слідчим Управлінням ГУМВС України в м. Києві вживалися необхідні заходи щодо встановлення інших учасників злочинних дій, а також причин та умов, які сприяють вчиненню подібного злочину.

28 лютого народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Кирило КУЛИКОВ заявив, що на Генеральну прокуратуру та прокуратуру Києва чиниться тиск з метою закрити кримінальні справи, порушені у зв’язку зі зловживаннями столичної влади.