Аваков сказав, коли почнеться демобілізація

Про це Аваков заявив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

Також міністр торкнувся теми бунту нацгвардійців. Мовляв, "війну за розум цих хлопців ми за три днів в Києві програли". Аваков зауважив, що тепер сумнівається, що на цих нацгвардійців можна буде розраховувати.

"Якщо у нас немає до них довіри - давайте їх демобілізувати", - сказав Аваков.

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Він зауважив, що нацгвардійців, котрі брали участь у протесті, відправили у відпустку, а деякі із них перейдуть на контракт.

Аваков переконаний, що якщо хтось із них не повернеться із відпустки, то держава нічого не втратить, адже є тисячі патріотів.