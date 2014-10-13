У Порошенка пояснили, від чого залежить демобілізація Нацгвардійців

Про це повідомив перший заступник глави Адміністрації Президента Геннадій Зубко, передає Еспресо.TV

"Після того, як відбудеться візит Президента в Мілан, буде зрозуміла інформація, буде зрозуміло, що буде відбуватися далі, яким чином ми будемо далі рухатися, але те, що я вам сьогодні можу повідомити, в понеділок з вами зустрінусь. Друге - це те, що ви не будете відправлені в зону АТО, і сьогодні є чітка позиція Президента про те, що солдати строкової служби не будуть в зоні АТО, і все інше будемо робити разом", - сказав він.

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Разом з тим він зазначив, що розуміє, що строковикам хочеться демобілізації, бо їх чекають вдома, однак наголосив, що вони їм виплачують більше, ніж цивільним.

Нагадаємо, військовослужбовці-строковикивийшли на акцію протесту.Солдати строкової служби, які відслужили відведений термін, вимагають демобілізації.