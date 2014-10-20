Бжезинський дає оптимістичний прогноз щодо майбутнього України

Про це він сказав під час прямого включення телеканалу "Інтер", пише Обозреватель.

Але в той же час він підкреслив, що роки незалежності України були витрачені марно.

"Перші 20 років незалежності України було витрачено марно. Не думаю, що мені треба розповідати Вам як і завдяки кому. Тепер це виклик для всіх вас - зробити так, щоб наступне десятиліття виявилося успішним. Якщо питання в цьому, то я досить оптимістично налаштований щодо майбутнього України і майбутнього Росії", - сказав Бжезінський.

Він також прокоментував і міланські зустрічі Президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна.

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"Але якщо говорити про цих переговорах з Путіним, то створюється враження, що такі рішення приймаються не на таких зустрічах. Такі саміти лише можливість публічно представити кулуарні домовленості. Розмова Порошенка з Путіним корисна. Можливо, Путін якраз під час цих переговорів зрозуміє, що в Україні тепер є керівництво, зацікавлене не тільки самим збагатитися, але і зробити Україну успішною і демократичною частиною Європи, і в той же час зробити країною, не ворожою Росії. Думаю, буде знайдено позитивне рішення, яке влаштує всіх", - сказав Бжезінський.

"Країна може бути настільки залежної чи незалежної, наскільки дозволяють її жителі і лідери", - додав він.