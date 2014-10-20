На парламентських виборах проголосують понад 70 тисяч ув'язнених

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голови Державної пенітенціарної служби України Володимира Палагнюка про забезпечення конституційних прав ув’язнених та засуджених на виборах народних депутатів.

Зокрема, як йдеться в заяві, на даний час у 145 установах, що належать до сфери управління ДПтС, виділено приміщення для проведення голосування та утворено дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, до складу яких увійшло 2100 осіб.

За словами Палагнюка, вживаються заходи щодо їх належного облаштування та забезпечення засобами зв’язку. У місцях масового перебування виборців обладнано інформаційні стенди, на яких розміщено інформацію, пов’язану з підготовкою та проведенням позачергових виборів народних депутатів 26 жовтня.

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«В цілому, за попередньою інформацією, чисельність виборців в цих установах становитиме понад 70 тис. осіб», - поінформував голова ДПтС.

Разом з тим, констатував він, залишається проблемною організація виборів в установах кримінально-виконавчої служби в Донецькій та Луганській областях, розташованих на території, підконтрольній незаконним озброєним формуванням. «Вирішення цього питання залежить від загальної ситуації в державі», - додав Палагнюк.

Також він застеріг підлеглих від будь-якого втручання у роботу виборчих комісій чи впливу на вільне волевиявлення засуджених або ув’язнених. «За фактами виявлених порушень обов’язково будуть вживатися найжорстокіші міри реагування та дисциплінарного покарання», - заявив голова ДПтС.

З метою оперативного реагування на всі можливі порушення виборчого процесу в органах та установах ДПтС України, Палагнюк закликав представників громадськості, співробітників відомства, осіб, які перебувають в установах, та їхніх родичів повідомляти про такі випадки на «гарячу телефонну лінію» ДПтС України за номером: (044) 207-36-09.