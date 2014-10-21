Євромайдан програв змагання за Премію Сахарова

Попри очікування, громадський проєвропейський рух "Євромайдан" програв змагання за дану нагороду, повідомив Шульц на прес-конференції, передає Українська правда.

Престижну винагороду, яка відзначає досягнення у питанні захисту прав людини, розвитку демократії і відстоювання верховенства закону; отримав лікар-гінеколог з Конго Денис Муквеге.

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Цей лікар спеціалізується на допомозі жінкам, що стали жертвами групових зґвалтувань з боку конголезьких повстанців.