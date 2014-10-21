Євромайдан програв змагання за Премію Сахарова
20:18, 21 жовтня 2014Політика
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21 жовтня президент Європейського парламенту Мартін Шульц оголосив лауреата щорічної премії ім. Андрія Сахарова.
Євромайдан у Кіровограді / УНІАН
Попри очікування, громадський проєвропейський рух "Євромайдан" програв змагання за дану нагороду, повідомив Шульц на прес-конференції, передає Українська правда.
Congrats D. #Mukwege 2014 #SakharovPrize Special mention #EuroMaidan. #EP delegation to L. #Yunus.Press point now http://t.co/gcS2wDjKDr
— EP President (@EP_President) October 21, 2014
Євромайдан програв змагання за премію імені Сахарова
Престижну винагороду, яка відзначає досягнення у питанні захисту прав людини, розвитку демократії і відстоювання верховенства закону; отримав лікар-гінеколог з Конго Денис Муквеге.
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Цей лікар спеціалізується на допомозі жінкам, що стали жертвами групових зґвалтувань з боку конголезьких повстанців.
Денис Муквеге / bmtoday.ru
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