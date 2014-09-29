Представникам Євромайдану вручили премію імені Леха Валенси

У складі делегації представників Майдану, які були присутні на церемонії вручення премії, - Київський міський голова Віталій Кличко, співачка Руслана, міністр культури Євген Нищук, радник президента Ольга Богомолець, журналістка і громадський діяч Тетяна Чорновол, міністр спорту Дмитро Булатов, колишній комендант Майдану і екс-секретар РНБО Андрій Парубій, лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок, повідомили УНІАН у прес-службі мера Києва.

"Ця премія - відзнака мільйонів українців, які піднялися в боротьбі за свою свободу і своє майбутнє, за демократію і справедливість. Премія Євромайдану є і визнанням європейських прагнень України, яка за свій європейський вибір пролила кров. Це, в першу чергу, - увічнення пам'яті українських патріотів, що поклали своє життя на Майдані, знак пам'яті про героїв Небесної сотні", - підкреслив Кличко у своїй промові під час церемонії вручення премії.

Він зазначив, що Майдан, в його боротьбі за ідеали демократії, цілісність і незалежність держави, триває - сьогодні він на сході України. За словами мера Києва, символічно, що цю відзнаку український Майдан отримує в Польщі – країні, яка підтримує Україну, яка солідарна з нею в складні часи її історії.

Читайте такожЄвропарламент може нагородити об'єднання "Євромайдан" премією Сахарова"Я дякую вам за цю важливу, справжню дружбу. Адже сьогодні Україні як ніколи потрібні підтримка і допомога. Сьогодні Польща є прикладом для України у впровадженні реформ, у своєму успішному шляху до Європи. І, я впевнений, моя країна - болісно, в самовідданій боротьбі - теж здолає шлях перетворень, повного реформування і буде повноправним членом великої європейської сім'ї", - наголосив мер.

Під час вручення премії колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса зазначив, що сьогодні світ повинен бути солідарним з Україною. "Те, що робить Росія, - вчинки не з нашої епохи. Замовчування фактів заохочує до поганих дій. І ми не можемо заплющити очі на це. За мир і спокій треба знову поборотися", - підкреслив Валенса.

***Євромайдан як рух став лауреатом цьогорічної премії імені Леха Валенси. Колишній президент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Валенса зауважив, що присудження премії Євромайдану є вираженням солідарності з українським народом та його підтримки в проведенні демократичних перетворень та проєвропейських зусиль українців. Премія, що присуджується з 2008 року, дотується 100 тис. доларів.