У Донецькій області прогримів вибух у школі
У Донецькій області у ніч з 22 на 23 жовтня стався вибух у школі.
Вибух стався у школі №14 в Олексієво-Дружківці, де розташована місцева виборча дільниця, у ніч з 22 на 23 жовтня, пише «ОстроВ».
За інформацією джерел «ОстроВа», була підірвана граната.
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Як розповіла директор закладу Наталія Вовкотруб, вибух прогримів у її кабінеті.
«Вибух пролунав у ніч з 22 на 23 число. Внаслідок вибуху вибите вікно, вилетіла решітка, пошкоджено меблі. Постраждалих немає, всі живі, все в порядку», - сказала Н. Вовкотруб.
За словами директора, раніше у школі ніяких конфліктних ситуацій не виникало, тому припустити, хто може стояти за цією подією, вона не може.
«Я не знаю чому (це сталося - ред.). Наша школа працює у стабільному режимі, ми виховуємо дітей, навчаємо. До того ж, ми далекі від якихось політичних моментів», - сказала вона.
Школу №14 закінчував, а потім тривалий час викладав у ній дисидент, правозахисник та вчитель Олекса Тихий.
26 жовтня в Україні проводяться дострокові парламентські вибори.
Нагадаємо, 2 жовтня, у місті Щастя Луганської області була обстріляна середня школа №56.