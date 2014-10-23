У Донецькій області прогримів вибух у школі

Вибух стався у школі №14 в Олексієво-Дружківці, де розташована місцева виборча дільниця, у ніч з 22 на 23 жовтня, пише «ОстроВ».

За інформацією джерел «ОстроВа», була підірвана граната.

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Як розповіла директор закладу Наталія Вовкотруб, вибух прогримів у її кабінеті.

«Вибух пролунав у ніч з 22 на 23 число. Внаслідок вибуху вибите вікно, вилетіла решітка, пошкоджено меблі. Постраждалих немає, всі живі, все в порядку», - сказала Н. Вовкотруб.

За словами директора, раніше у школі ніяких конфліктних ситуацій не виникало, тому припустити, хто може стояти за цією подією, вона не може.

«Я не знаю чому (це сталося - ред.). Наша школа працює у стабільному режимі, ми виховуємо дітей, навчаємо. До того ж, ми далекі від якихось політичних моментів», - сказала вона.

Школу №14 закінчував, а потім тривалий час викладав у ній дисидент, правозахисник та вчитель Олекса Тихий.

26 жовтня в Україні проводяться дострокові парламентські вибори.

Нагадаємо, 2 жовтня, у місті Щастя Луганської області була обстріляна середня школа №56.