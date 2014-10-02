У Щасті обстріляли школу, обійшлося без жертв
23:49, 02 жовтня 2014Суспільство
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Сьогодні, 2 жовтня, в місті Щастя була обстріляна середня школа №56.
informator.lg.ua
У будівлю потрапили дві дванадцятиміліметрові бронебійно-запалювальні кулі, повідомляє видання Інформатор.
Одна потрапила в стіну будівлі. Інша - в кабінет географії, де навчався 5-Б клас.
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Ніхто з дітей та працівників школи не постраждав, учні після закінчення уроку були евакуйовані.
З завтрашнього дня занять у школі не буде - таке розпорядження обласного управління освіти. Навчальний рік для учнів 56-ї школи розпочався тільки 16 вересня, і за два тижні школа вже двічі піддавалася обстрілу. Також, тиждень тому на шкільному подвір'ї розірвалася міна.
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