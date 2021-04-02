Керівник ОП заявляє, що президент США "підтримує Україну в усьому".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден чекає на можливість здійснити візит в Україну.

Читайте такожБайден і Зеленський вперше провели телефонну розмову - ЗМІ

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Facebook за підсумками телефонної розмови президента Володимира Зеленського з президентом США.

За словами Єрмака, глава Білого дому "підтримує Україну в усьому, а його команда високо цінує все, що робить президент Зеленський у питаннях реформування країни".

"Джо Байден додав, що чекає можливості знову відвідати Україну, а також згадав свій виступ в українському парламенті", - наголосив Єрмак.

"До речі, відповідаючи на запитання журналістів, я зовсім нещодавно повідомляв, що дзвінок відбудеться найближчим часом. Так і сталось. Бажаю продуктивного дня опонентам, яким тепер доведеться вигадувати нові теорії змови і розганяти fake news. Не захлиніться від злості всі, хто пережовував цю тему", - підсумував Єрмак.

Розмова Зеленського та Байдена: що відомо

Сьогодні, 2 квітня, президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сторони говорили в першу чергу про ситуацію на Донбасі.

Президент США Джо Байден підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії в окупованих окремих районах Донецької і Луганської областей і в Криму.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко