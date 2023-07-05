Будь-яка подальша затримка в допомозі тільки викличе нову російську агресію.

Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться 11 липня, пройде на тлі загроз та можливостей. Ревізіоністські амбіції президента Росії Володимира Путіна перебудувати порядок безпеки в Європі зазнали невдачі в Україні і показали тріщини в фундаменті його режиму.

Видання Politico пише, що Путіну ще належить відмовитися від своєї мети встановити контроль над Україною або від своєї віри в те, що він зможе пережити Київ і захід. Створення в Україні сірій зоні невизначеності провокує російську агресію.

Альянс збереться у Вільнюсі, коли почнеться другий місяць контрнаступу Києва. Тепер здається, що більшість союзників по НАТО, а не тільки держави Центральної та Східної Європи, які давно усвідомили небезпеку ревізіоністської політики Кремля, схиляються до більш амбітної програми для Вільнюса.

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Щоб допомогти адміністрації і союзникам по НАТО просунутися до успішного саміту, який наблизитися до відновлення стабільної і безпечної Європи, необхідно щоб:

Україна виграла цю війну і відновила повний контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами 1991 року;

повністю прив'язати до безпеки та економічних угод, які з 1945 по 2014 рік зробили Європу континентом миру, процвітання та співпраці.

Трансатлантичне співтовариство може бути стабільним і безпечним тільки в тому випадку, якщо Україна буде в безпеці. Вступ України до НАТО на виконання обіцянки, даної на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, дозволить досягти цього.

У Вільнюсі глави держав і урядів країн НАТО повинні зробити недвозначну заяву про підтримку альянсом України і прагнення Києва відновити суверенітет і територіальну цілісність в кордонах 1991 року. Вони також повинні підкреслити свою готовність постачати Україні зброю, в тому числі ракети більшої дальності, такі як ATACMS, західні винищувачі і танки, в кількостях, достатніх для перемоги на полі бою. Це продемонструє недвозначну прихильність союзників перемозі України і пошле чіткий сигнал Москві про те, що її ситуація на фронті в Україні буде тільки погіршуватися з затягуванням бойових дій.

У Вільнюсі альянс повинен запустити дорожню карту, яка чітко призведе до членства України в НАТО в найкоротші можливі терміни. Як і у випадку з Фінляндією та Швецією, процес може обійти План дій щодо членства у світлі тісної та постійної взаємодії між НАТО та Україною. Глави держав і урядів країн НАТО повинні доручити Раді на постійній сесії розробити рекомендації щодо термінів і умов процесу вступу України для прийняття рішення на наступному саміті НАТО у Вашингтоні в 2024 році.

Для підвищення безпеки України до її вступу в НАТО, Альянс і Україна у Вільнюсі повинні встановити партнерство в області стримування і оборони, в рамках якого:

союзники нададуть все необхідне озброєння, навчання, спорядження, а також розвідувальну та іншу підтримку для стримування або відбиття атаки з боку Росії;

Україна продовжить робити кроки для прискорення своєї інтеграції в Альянс і його командні структури.

На саміті у Вільнюсі союзники і Україна повинні перетворити комісію НАТО-Україна в Раду НАТО-Україна. Рада буде контролювати партнерство в області стримування і оборони і служити механізмом кризових консультацій — в дусі статті 4 Вашингтонського договору — у разі загрози територіальній цілісності, суверенітету або безпеці України або будь-якої з країн НАТО.

У Вільнюсі союзники мають підтвердити свою прихильність посиленню скоординованих заходів щодо задоволення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці, зосередивши увагу безпосередньо на системах ППО, ракетах великої дальності та необхідних боєприпасах, танках та перспективних бойових літаках.

Щоб розширити практичну допомогу Україні, союзники повинні запропонувати Україні призначити додаткових офіцерів зв'язку в штаб-квартирі і командуваннях НАТО для підтримки запуску спільного процесу розробки української довгострокової стратегії національної безпеки, Стратегії національної оборони і національної оборони за стандартами НАТО.

Союзники також повинні схвалити оновлений комплексний пакет допомоги, щоб допомогти Україні досягти повної оперативної сумісності з силами НАТО і здійснити всеосяжний перехід на стандарти Альянсу. У центрі уваги має бути:

перехід на західні системи озброєнь;

створення сучасної, сумісної з НАТО системи протиповітряної та протиракетної оборони;

створення системи медичної реабілітації поранених солдатів;

створення системи реінтеграції солдатів в цивільне життя і комплексного розмінування.

Вільнюс може стати історичним самітом НАТО. Вищезазначені кроки наблизили б членство України в Альянсі, а разом з ним ліквідацію сірих зон і неоднозначних ситуацій в області безпеки, які виявилися запрошенням для нападу. Результатом стане стабільніша, безпечніга та процвітаюча трансатлантична спільнота.

Саміт НАТО у Вільнюсі - головні новини

Саміт НАТО у Вільнюсі запланований на 11-12 липня. Україна очікує конкретних кроків від членів Альянсу, як мінімум гарантій безпеки. Неодноразово нагадувалося, що до тих пір, поки в Україні йде війна, країна не може стати членом НАТО.

У свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував про прийнятті рішень щодо пакету довгострокової допомоги Україні. За його словами, у Вільнюсі "чітко заявлять, що майбутнє України з НАТО".

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що на саміті Альянсу вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які не розчарують Київ.

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