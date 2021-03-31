Робота комісії фактично заблокована вже другу добу, зокрема, через відсутність кворуму.

Центрвиборчком замінив ще двох членів окружної виборчої комісії №87 на Івано-Франківщині, яка встановлює підсумки голосування на проміжних виборах народного депутата.

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Як повідомляє прес-служба ЦВК, відповідне рішення члени комісії ухвалили сьогодні на засіданні.

"Комісія розглянула подання "Партії зелених України" та партії "Патріот" про заміну членів ОВК округу №87 та внесла зміни до складу окружної виборчої комісії", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що ЦВК замінила двох членів цієї ОВК.

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28 березня в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) відбулися проміжні вибори народних депутатів України.

За перемогу в окрузі змагаються представник партії "Слуга народу", стронгмен Василь Вірастюк, "свободівець" Руслан Кошулинський і висуванець парті "За майбутнє" Олександр Шевченко. І переможець досі невідомий.

Станом на 31 березня ОВК опрацювала лише 67,54% протоколів дільничних комісій. Результати виборів мають бути встановлені не пізніше 12 квітня.

Раніше у ЦВК заявили, що діяльність ОВК фактично заблокована вже другу добу, зокрема, через відсутність кворуму. 30 березня ЦВК замінила чотирьох членів цієї комісії, серед яких і голову ОВК, а сьогодні знову замінила голову та одного із членів.

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Автор: Антоніна Доломанжи