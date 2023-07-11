Зокрема, міністри закордонних справ країн-членів НАТО на регулярній основі аналізуватимуть прогрес України у наближенні українських Збройних сил до взаємосумісності з арміями Альянсу.

Голови держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) розкрили важливі деталі здійснення оцінювання прогресу України у втіленні реформ, покликаних наблизити Київ до набуття членства в Альянсі.

Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту голів держав і урядів країн-членів НАТО, узгодженому у Вільнюсі. "Ми повністю підтримуємо право України обирати її власні заходи безпеки. Майбутнє України - в НАТО. Ми підтверджуємо зобов'язання, взяті нами на саміті у Бухаресті у 2008 році, що Україна стане членом НАТО. І сьогодні ми визнали, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства", - наголошується у комюніке.

Зокрема, лідери Альянсу наголосили, що Україна стає дедалі більш взаємосумісною і політично інтегрованою з НАТО, а також здобула суттєвий прогрес на шляху реформ.

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При цьому, союзники продовжать підтримувати й аналізувати прогрес України у наближенні до взаємосумісності з НАТО, а також оцінювати додаткові демократичні реформи та реформи сектору безпеки й оборони, які необхідні, відповідно до хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО від 1997 року і з доповненням до неї від 2009 року.

"Міністри закордонних справ НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою схваленої Річної національної програми", - наголошується у комюніке.

Також країни-члени НАТО підтримають Україну у втіленні цих реформ на шляху до її майбутнього членства.

"Ми зможемо направити запрошення Україні приєднатися до Альянсу тоді, коли Альянс матиме згоду, й умови будуть виконані", - сказано у комюніке.

Саміт НАТО у Вільнюсі - сьогодні це варто знати

Як відомо, основним інструментом підтримки реалізації Україною її євроатлантичних прагнень та курсу на вступ до НАТО є річна національна програма (РНП), яка відображає цілі національної реформи в Україні й забезпечує річні плани її реалізації.

РНП складається з п'яти розділів, присвячених політичним та економічним питанням, військово-оборонним аспектам, ресурсному забезпеченню, безпековим проблемам і правовим питанням. Йдеться, з-поміж іншого, про реформи, націлені на забезпечення справедливого управління, боротьбу з корупцією, гарантування верховенства закону та прав людини, а також реформування національних структур безпеки й оборони відповідно до євроатлантичних принципів та стандартів.

Сьогодні, 12 липня, лідери НАТО погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов. Зокрема, у майбутньому країни-члени мають дійти згоди, щоб надіслати Україні запрошення для набуття членства, а Україна має відповідати умовам.

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