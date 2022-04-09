Сьогодні британський прем'єр прибув до української столиці.

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який сьогодні прибув до Києва, прогулялися вулицями української столиці.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Маршрут пролягав центральною частиною Києва, Зеленський і Джонсон пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Глава держави показав гостю меморіал полеглим героям.

"Під час прогулянки до президента та очільника уряду Великої Британії підійшла перехожа та подарувала керамічних півників. Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині. Фото цієї шафки з півником набуло популярності в мережі Інтернет і стало символом стійкості українського народу", - йдеться у повідомленні.

Відео прогулянки Києвом Зеленського та Джонсона

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський розповів, про що говорив з Джонсоном. Своєю чергою британський прем'єр повідомив про роботу над новим пакетом фінансової та військової допомоги для України.