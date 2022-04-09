Співрозмовники домовилися посилювати антивоєнну коаліцію, а також про консолідацію підтримки України у посиленні обороноздатності та відбудові зруйнованих окупантами міст.

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своїй заяві за результатами зустрічі з Джонсоном.

Президент подякував британському прем'єру за візит до Києва і назвав його проявом постійної і вагомої підтримки України.

"... Підбивали підсумки нашої спільної роботи в режимі стратегічного діалогу, планували майбутні проекти між нашими державами, оглядали Київ", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що тепер Джонсон на власні очі побачив, як змінилася Україна після початку повномасштабної війни.

"Висновок один, він наш спільний - ми маємо ще більше тиснути на РФ, тиснути дієвою допомогою народу України саме у захисті від РФ, тиснути санкціями", - підкреслив глава держави.

Зеленський подякував Великій Британії, яка продовжує застосовувати проти РФ потужні санкції, та наголосив, що інші демократичні західні держави мають брати з неї приклад.

Час запровадити повне ембарго на російські енергоносії, збільшити надання нам зброї", - заявив він.

За словами президента, вони із Джонсоном спільно погодилися, що необхідно посилювати антивоєнну коаліцію.

Крім того, Зеленський поінформував прем'єра Британії про хід перемовин з РФ та про чітку позицію України про те, що мирні домовленості повинні передбачати механізм дієвих гарантій для України.

"Ми розраховуємо, що Лондон у цьому процесі відіграватиме ключову роль", - зауважив він.

Глава держави також додав, що обговорив із Джонсоном основні напрями, на яких необхідно зосередити зусилля на цьому шляху.

"Визначили ключові завдання та скоординували нашу подальшу роботу. Ми консолідуємо максимально підтримку нашої держави у посиленні обороноздатності наших військ, у підтримці наших громадян як в Україні, так і за її межами, а також у відбудові України... Ми будемо разом відбудовувати нашу країну, наші прекрасні міста", - сказав він.

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