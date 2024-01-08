Головою делегації став керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах з напрацювання та підготовки двосторонніх і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для нашої країни.

Про це йдеться у розпорядженні № 2/2024-рп від 8 січня 2024 року, опублікованому на сайті президента. Головою делегації став керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

До делегації також увійшли:

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Буданов Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України,

Жовква Ігор Іванович – заступник керівника Офісу Президента України,

Камишін Олександр Миколайович – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України,

Кориневич Антон Олександрович – посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України,

Литвиненко Олександр Валерійович – голова Служби зовнішньої розвідки України,

Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України,

Машовець Роман Васильович – заступник керівника Офісу Президента України,

Мудра Ірина Романівна – заступник міністра юстиції України,

Павлюк Олександр Олексійович – перший заступник міністра оборони України,

Точицький Микола Станіславович – заступник міністра закордонних справ України,

Умєров Рустем Енверович – міністр оборони України,

Фоменко Ігор Олександрович – заступник міністра економіки України,

Баранецький Ігор Олегович – заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України,

Коваленко Геннадій Анатолійович – директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України,

Мартинюк Віталій Леонідович – заступник керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України.

Крім того, Зеленський розпорядився дозволити главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.

Також президент розпорядився "затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України (додаються, таємно)".

Гарантії безпеки для України: це варто знати

У грудні 2023 року керівник ОП Андрій Єрмак розповів, які країни Євросоюзу та НАТО досі не приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України. Це шість країн-членів ЄС – Австрія, Хорватія, Мальта, Польща, Словаччина та Угорщина. Серед членів НАТО – Туреччина, Польща, Словаччина, Угорщина та Хорватія.

Заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга висловив переконання, що рано чи пізно всі країни-члени Європейського Союзу приєднаються до декларації щодо гарантій безпеки для України. За його словами, для цього з боку України ведеться відповідна робота.

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