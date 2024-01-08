Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в переговорах з напрацювання та підготовки двосторонніх і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для нашої країни.
Про це йдеться у розпорядженні № 2/2024-рп від 8 січня 2024 року, опублікованому на сайті президента. Головою делегації став керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
До делегації також увійшли:
- Буданов Кирило Олексійович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України,
- Жовква Ігор Іванович – заступник керівника Офісу Президента України,
- Камишін Олександр Миколайович – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України,
- Кориневич Антон Олександрович – посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України,
- Литвиненко Олександр Валерійович – голова Служби зовнішньої розвідки України,
- Малюк Василь Васильович – голова Служби безпеки України,
- Машовець Роман Васильович – заступник керівника Офісу Президента України,
- Мудра Ірина Романівна – заступник міністра юстиції України,
- Павлюк Олександр Олексійович – перший заступник міністра оборони України,
- Точицький Микола Станіславович – заступник міністра закордонних справ України,
- Умєров Рустем Енверович – міністр оборони України,
- Фоменко Ігор Олександрович – заступник міністра економіки України,
- Баранецький Ігор Олегович – заступник завідувача відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу Президента України,
- Коваленко Геннадій Анатолійович – директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України,
- Мартинюк Віталій Леонідович – заступник керівника Департаменту – завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України.
Крім того, Зеленський розпорядився дозволити главі делегації вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.
Також президент розпорядився "затвердити Директиви делегації України на переговори з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України (додаються, таємно)".
Гарантії безпеки для України: це варто знати
У грудні 2023 року керівник ОП Андрій Єрмак розповів, які країни Євросоюзу та НАТО досі не приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України. Це шість країн-членів ЄС – Австрія, Хорватія, Мальта, Польща, Словаччина та Угорщина. Серед членів НАТО – Туреччина, Польща, Словаччина, Угорщина та Хорватія.
Заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга висловив переконання, що рано чи пізно всі країни-члени Європейського Союзу приєднаються до декларації щодо гарантій безпеки для України. За його словами, для цього з боку України ведеться відповідна робота.