На сьогодні документ не підписали шість країн Європейського Союзу - Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта.

Рано чи пізно всі країни-члени Європейського Союзу приєднаються до декларації щодо гарантій безпеки для України. Таке переконання в ефірі телемарафону висловив заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга.

Він нагадав, що з 27 країн-членів ЄС до данного документу наразі не приєдналися шість - це Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта.

"Ми зараз працюємо з цими партнерами, щоб вони також приєдналися до декларації", - зазначив Сибіга.

За його словами, переконувати у доцільності приєднання до декларації не потрібно, адже всі розуміють, що рано чи пізно це відбудеться.

"Просто ми говоримо про конкретні речі, в чому та чи інша держава сильна і готова взяти на себе зобов'язання в одному з блоків, зафіксованих у декларації. Я думаю, що всі ці держави мають політичну волю стати стороною декларації", - підкреслив заступник керівника ОП.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав країни ЄС і НАТО, які ще не приєдналися до декларації про гарантії безпеки для України. Крім країн Євросоюзу, це, зокрема, Туреччина.

Єрмак зазначив, що Україна готова переходити від консультацій до двосторонніх переговорів із країнами щодо укладення угод про безпекові гарантії. Він наголосив на важливості юридично зобов’язального характеру та подальшої ратифікації відповідних угод.

Як відомо, 12 липня 2023 року лідери країн "Великої сімки" в рамках Вільнюського саміту НАТО визначили цілі безпекових зобов'язань для України. Таким чином, країни G7 започатковували процес переговорів з Києвом про визначення довгострокових безпекових зобов'язань для неї. До декларації можуть приєднатися усі країни, які бажають взяти зобов'язання щодо надання гарантій безпеки Україні.

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