Останнім часом Кернес був у дуже хорошому стані, але через нирки ситуація змінилася, розповів друг мера.

Стан здоров'я міського голови Харкова Геннадія Кернеса, якій помер вночі, різко погіршився після того, як у нього відмовили нирки.

Про це розповів друг померлого мера і бізнесмен Павло Фукс в ефірі телеканалу «Україна 24». Він зазначив, що останнім часом Кернес був у дуже хорошому стані, але через нирки ситуація змінилася.

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«Вранці зателефонувала дружина Кернеса, сказала, що її викликали до лікарні вночі. Вночі мій друг пішов з життя, людина, з якою ми продружили 30 років, ми не просто знайомі. Всі шоковані, звичайно. Але це життя... що робити. Причому дуже дивно все. Він був у дуже хорошому стані, вже лікарі хотіли відправляти його, але ускладнення дало на нирки, і коли нирки перестали працювати, вже ситуація змінилася. Треба далі жити... І діти, і дружина, що робити - треба далі жити», - заявив бізнесмен.

Він наголосив, що це велика втрата для Харкова, оскільки в місті Геннадій Кернес користувався великою популярністю.

«Дякувати Богу, є люди, з якими він працював, які, коли він уже хворів, керували містом. Для харків'ян нічого не зміниться. Уся команда Геннадія Адольфовича залишається працювати, всі будуть продовжувати його курс. Думаю, все повинно бути нормально. Кілька останніх днів я переживав, бо я з ним не розмовляв. А так ми спілкувалися щодня. Він запитував, розмовляв, телефонував, давав команди Терехову, у мене перепитував - нормальний був звичайний діалог, як завжди. А тут після нирок... ці три доби... я переживав», - зазначив Фукс.

Смерть Геннадія Кернеса

17 грудня стало відомо, що переобраний мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Повноваження міського голови Харкова наразі переходять до секретаря мерії.

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Автор: Андрій Василюк