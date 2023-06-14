За словами американських чиновників, ідея полягає в тому, щоб переконати Путіна, що потік зброї і навчання до Києва не припиниться.

США хочуть запропонувати Україні на саміті НАТО "ізраїльську" модель безпеки, повідомляє NYT з посиланням на чиновників з адміністрації Байдена.

Зазначається, що Ізраїль має 10-річні зобов'язання в галузі безпеки зі Сполученими Штатами, хоча для України цей термін може бути меншим.

За словами американських чиновників, ідея полягає в тому, щоб переконати Путіна, що потік зброї і навчання в Київ не припиниться, а також прибрати частину політики з епізодичних дебатів про те, скільки допомоги надати в Україні в найближчі шість місяців або рік.

Однак зазначаэться, що це не є тими гарантіями безпеки, до яких прагне президент Зеленський, і деякі союзники України стверджують, що тільки членство в НАТО і захист обіцянкою колективної оборони можуть гарантувати безпеку країни.

У той же час, за словами представників адміністрації Байдена, деякі союзники, особливо з країн, що межують з Україною, хочуть, щоб для членства України був встановлений графік і конкретні цілі, але тільки після припинення війни.

Відзначається, що кілька американських офіційних осіб на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном вважають, що адміністрація Байдена буде змушена вказати більш конкретний шлях України до членства, навіть якщо не буде визначена дата.

Зустріч Байдена з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Очікувалося, що питання про шлях України до членства стане центральним на зустрічі Байдена зі Столтенбергом.

Як зазначив один з високопоставлених чиновників США, Столтенберг представив Байдену компромісну пропозицію, в якій НАТО погодилося б з тим, що Україні не потрібно буде проходити стандартну процедуру для претендентів на членство, перш ніж вона зможе приєднатися. При цьому інші офіційні особи заявили, що це викличе питання про те, що замінить цей процес.

Хто прийде на зміну Столтенбергу

Візит до США є для Столтенберга останнім в якості генсека НАТО перед його звільненням з посади. Водночас, як зазначає WSJ, за словами чиновників, адміністрація Байдена була б задоволена, якби Столтенберг відбув четвертий термін.

Основною кандидатурою на цей пост поки є данський прем'єр-міністр Метте Фредеріксен. У той же час після візиту Фредеріксен до Вашингтона представник Госдепартаменту США Джон Кірбі сказав, що президент ще не визначився з кандидатом на заміну Столтенбергу.

Як повідомляє WSJ, проти кандидатури Фредеріксен виступає Польща. Причинами цього є, з одного боку, бажання призначити лідера зі східного флангу НАТО на найвищу посаду в Альянсі, а з іншого - претензії до Данії за невиконання зобов'язань щодо витрат на оборону.

"Польща, як і інші країни, розташовані ближче до Росії, вважає, що альянс подасть потужний сигнал Москві, призначивши на пост генерального секретаря НАТО вихідця з країни, яка колись входила до складу Радянського Союзу. У цьому ключі кілька країн висунули прем'єр-міністра Естонії Кая Каллас як альтернативу Фредеріксен. Але деякі західні країни побоюються, що призначення генерального секретаря зі східного флангу було б занадто провокаційним, оскільки це ставить керівництво Альянсу на поріг Росії", - йдеться в статті.

Україна і НАТО

Восени 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО.

Раніше повідомлялося, що Україна має формальну підтримку членства в Альянсі вже від 20 країн-членів. Зокрема, 10 червня до цього списку приєдналася Канада.

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна очікує конкретних рішень щодо приєднання України до альянсу. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що без конкретних сигналів щодо термінів вступу участь України в саміті буде безглуздим.

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