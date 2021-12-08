Хорватія - шоста держава Євросоюзу, з якою Україна уклала документ про визнання європейської перспективи України.

Хорватія та Україна підписали декларацію про підтримку європейської перспективи України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції із прем'єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем.

Зеленський подякував Хорватії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за участь в установчому саміті "Кримська платформа".

"Сьогодні Україна та Хорватія зробили дуже важливий крок на шляху зміцнення дружби та взаємодії між нашими державами... Підписали сьогодні спільну декларацію щодо підтримки європейської перспективи України", - зазначив президент.

Зеленський уточнив, що Хорватія - це шоста держава Євросоюзу, з якою Україна уклала такий документ.

Читайте такожУ Зеленського пропонують Німеччині підписати двосторонню декларацію про європерспективу УкраїниЯк повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу" з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

У декларації учасники саміту вирішили "розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо Російської Федерації, якщо це передбачено правовою системою кожного учасника платформи і згідно з процедурами, коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть".

Окрім того, засновники "Кримської платформи" вирішили протистояти новим викликам та гібридним загрозам, спричиненим триваючою мілітаризацією Криму, та спільно підтримувати стійкість до цих загроз у контексті зростання загроз для безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні.

2 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію розпочати обговорювати модальності виведення її військ з Криму і Донбасу.

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Автор: Антоніна Доломанжи