Допомога включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу ЗСУ.

Європейський Союз виділяє Україні 31 мільйон євро на зміцнення оборонних спроможностей.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

Читайте такожКулеба сказав Боррелю, які санкції необхідно запровадити проти Росії у разі вторгнення в Україну"Важливі новини з Брюсселя. Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних спроможностей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру. Високо цінуємо цей крок, який вкотре засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що в Україні наполегливо працювали для досягнення позитивного рішення у цьому питанні.

"Українська дипломатія наполегливо та системно працювала над досягенням цього результату і нарешті маємо позитивне рішення — завдяки тривалій та плідній дискусії українських дипломатів із інституціями Євросоюзу та його державами-членами", - додав міністр.

Читайте такожСтолтенберг про можливе вторгнення РФ в Україну: ми повинні бути готовими до найгіршогоЗокрема, за його словами, цей "пакет допомоги включатиме надання матеріально-технічної допомоги для розвитку та зміцнення потенціалу Збройних Сил України за чотирма напрямами: медицини, інженерних спроможностей та заходів із розмінування, мобільності та логістики, кібербезпеки".

Нагадаємо, Україна почала переговори з Єврокомісією щодо нового пакету фінансової допомоги. Передбачається, що загальний пакет фінансової допомоги буде на 1,2 мільярда євро.

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Автор: Віталій Саєнко