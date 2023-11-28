В МЗС України переконані, що присутність російської делегації на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ через рішення допустити на нього російського главу зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Він пояснив, що делегація України вирішила не брати участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ, яке відбудеться 30 листопада – 1 грудня в місті Скоп'є.

"Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої в 2023 році держави та особисто міністра закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ. Ми окремо вдячні Північній Македонії за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України під час свого головування", - зазначив Ніколенко.

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Водночас, речник наголосив, що Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу.

"Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", - наголосив Ніколенко.

"За таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ", - підкреслив речник.

Ніколенко зазначив, що спільними зусиллями треба працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, а "не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року, державі, яка розв'язала наймасштабнішу з часів завершення Другої світової війни збройну агресію в Європі та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту".

"З огляду на це делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ", - відзначив дипломат.

При цьому, за його словами, Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Ситуація в ОБСЄ - новини

Як повідомляв УНІАН, у травні 2023 року голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що ОБСЄ може припинити своє існування через конфлікт між Росією і Білоруссю з одного боку та іншими учасниками з іншого.

Минулого тижня Росія та Білорусь скористалися правом вето, щоб запобігти призначенню Естонії главою ОБСЄ у 2024 році.

Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць організації підтримати кандидатуру Мальти на посаду головуючої країни в ОБСЄ у 2024 році, після того, як головування Естонії було заблоковано РФ та Білоруссю.

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