Як підкреслив голова МЗС, українська сторона завжди надзвичайно ретельно готується до сесії Генеральної асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи відвідає президент України Володимир Зеленський Нью-Йорк для участі у засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав журналістам.

Зокрема, голова МЗС відповів на питання про те, чи буде президент у Нью-Йорку з візитом для участі у засіданні Генасамблеї ООН. "Життя покаже", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що "українська сторона завжди надзвичайно ретельно готується до сесії Генеральної асамблеї ООН".

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Візит Зеленського до Нью-Йорка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Bloomberg з посиланням на обізнані джерела написало, що у вересні президент Володимир Зеленський, імовірно, здійснить візит до Нью-Йорка для участі в заходах в рамках засідання Генеральної асамблеї ООН. Очікується, що там він обґрунтує необхідність своєї Формули миру.

Пізніше посол Албанії в ООН Феріт Ходжа підтвердив, що Володимир Зеленський відвідає щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку цього місяця та візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.

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