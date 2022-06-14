Президент зауважив, що у більшості міст, які росіяни повністю зруйнували, були російськомовні люди, які зараз переходять на українську через те, що вони шоковані, як російська армія могла так вчинити з ними.

Росія не захищає російськомовних, а нав'язує свої наративи військовим шляхом, порушуючи всі закони та міжнародне право.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це сказав президент України Володимир Зеленський під час онлайн-прес-конференції для представників ЗМІ Данії.

"Російська Федерація впродовж восьми років заходить на ту чи іншу нашу територію військовим шляхом, під дулами автоматів проводить якісь умовні референдуми абсолютно поза законом, поза міжнародним правом", - розповів він.

Президент запитав у журналістів, чи не здається їм це дуже дивним.

"А якщо Російська Федерація прийде до вас і скаже: нам здається, що тут хтось ображає двох-трьох людей, які спілкувалися російською мовою, якось не так їх обслуговують у ресторанах або щось не те їм сказали в магазині. Нам байдуже, скажуть російські військові, що ці питання вирішуються в суді або в діалозі – цивілізовано, як у будь-якому суспільстві. Проведімо референдум, скажуть вони. І вони будуть на танках, убиватимуть дітей… Такий формат цивілізованого референдуму? Це виглядає просто як нацизм", - вважає Зеленський.

Він акцентував на тому, що російські військові на території України ґвалтують жінок, викрадають дітей, примусово вивозять українських громадян до Росії, позбавляючи їх усіх документів і прав.

"Вони придумали собі наратив, нібито вони захищають російськомовних людей, та більшість міст, які вони повністю зруйнували, де немає ні будівель, ні людей - у більшості цих міст були російськомовні люди. І вони зараз переходять на українську через те, що вони шоковані, як російська армія могла так вчинити з ними", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів, чим має закінчитися війна.

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