Інтерв'юер, який народився в Росії, скоро опублікує в мережу розмову з Володимиром Зеленським.

Американський інтерв'юер Лекс Фрідман анонсував вихід тригодинного інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Це станеться в понеділок, 6 січня 2025 року.

"Відмінно поспілкувалися з Володимиром Зеленським. Епізод подкасту має вийти в понеділок. 3+ години", - написав він у X (Twitter).

Що відомо про це інтерв'ю і про сам подкастер

Лекс Фрідман - американець родом із Росії, він народився в Чкаловську, Таджикистан, тоді як його тато народився в Києві, а бабуся в Харкові.

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Раніше Фрідман публічно просив узяти інтерв'ю в Зеленського, використовуючи водночас російську мову, а не англійську чи українську, бо це, за його словами, мало б забезпечити "найглибшу, найдинамічнішу і найпотужнішу розмову". Однак зараз невідомо, яку мову вони використовували під час розмови. Є лише одна публікація у Фрідмана в Telegram, де він заявив про якесь наступне інтерв'ю, яке має вийти російською мовою, без згадки президента України.

Наприкінці грудня 2024 року Фрідман опублікував фото з Києва. Він відвідав Бабин Яр і назвав його "місцем, де багато членів його сім'ї було вбито нацистськими військами 1941 року".

Інші новини про інтерв'ю в рамках повномасштабної війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Лавров дав цинічне інтерв'ю Такеру Карлсону. Під час розмови з американським журналістом, глава МЗС РФ заявив, що для "миру" Україна повинна відмовитися від чотирьох тимчасово окупованих областей і від членства в НАТО, а також виконати низку інших умов.

Крім того, Такер Карлсон заявив, що в нього могло бути інтерв'ю із Зеленським, але цей процес був нібито зірваний урядом США та американським посольством у Києві.

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